Rafalala w kusych szortach i "ekstrawaganckich" kozakach snuje się po Sopocie z pupilem (ZDJĘCIA)

Wstyd promować prosytucję. Wstyd z niej korzystać i mówić, że to jest okej. A tak na marginesie, ona się chyba wychowała na wsi, że nie ogarnia, że psa się trzyma na smyczy. Pies naprawdę uroczy, ale to nie usrawiedliwia faktu, że jako posiadaczka psa jest to dla mnie mega uciążliwe, że wciąż wielu ludzi uważa, że nie musi używać smyczy i taki pies przychodzi do mojego, a mój nie ma ochoty na tę znajomość. Odganiam psa, na moje uprzejme zwrócenie uwagi zaczyna się pluć, i rzucać mięchem. Także ludzie nie żyjecie sami na świecie. Jak macie psa to trzymajcie go na smyczy także dla jego bezpieczeństwa!