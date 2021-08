Ramówka TVP. Roksana Węgiel w falbanach i z kucykiem wdzięczy się na ściance (ZDJĘCIA)

Na imprezie ramówkowej TVP pojawiła się również Roksana Węgiel, którą jesienią zobaczymy w roli jednej z prowadzących "You can dance. Nowa generacja". 16-latka pozowała fotoreporterom wystrojona w krótki połyskujący top i spodnie do kompletu. Całość uzupełniła natomiast żakietem z falbanami i ciężkimi butami. Wokalistka postawiła również na delikatny makijaż i fryzurę à la Ariana Grande.

Na ściance Roxie pozowała zarówno solo, jak i w towarzystwie kolegi z "You can dance", Agustina Egurroli. Nie jest tajemnicą, że podczas udziału Roksany w "Dance Dance Dance" Agustin oceniał jej występy wyjątkowo surowo, za co niejednokrotnie go zresztą krytykowano. Wokalistka i "wizjoner tańca" posyłali jednak fotografom radosne uśmiechy, wygląda więc na to, że pozostają w dobrych relacjach.