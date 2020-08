Raper KęKę o walce z alkoholizmem: "Pierwsza próba terapii była nieudana. Nie potrafiłem utrzymać tygodniowej abstynencji"

kulakula 13 min. temu zgłoś do moderacji 11 0 Odpowiedz

To zawsze godne podziwu gdy czlowiek podejmuje walke z wlasnymi slabosciami. Nalog to potezna sila... mi osobie postronnej bycmoze najlatwiej byloby powiedziec cos w stylu "poprostu niech przestanie pic...alko jest niezdrowe..." itp. Ale mnie nigdy nie ciagnelo do alkoholu wiec latwo by mi bylo mowic. Gorzej kiedy kogos naprawde ciagnie, ma do uzywki emocjonalny stosunek i codziennie musi sobie jej odmawiac. Ja mam taki problem z jedzeniem. Moge przechodzic na diety, moge powstrzymywac sie od jedzenia, moge byc informowana, ze obiadanie sie jest niezdrowe, moge sie nawet interesowac zdrowym odzywianiem i miec na ten temat wiedze - i co z tego jezeli w moim umysle jedzenie to przyjemnosc, ulga, nagroda, pocieszenie, rekompensata za problemy. Brak objadania sie to codzienna walka i zdaje sobie sprawe, ze dla osob postronnych moze sie to wydawac absurdem - jak zwykla prozaiczna czynnosc taka jak jedzenie moze wzbudzac tyle emocji, niech baba poprostu przestanie zrec i tyle. No wiec probuje, znowu podjecie walki, znowu ciagle powstrzymywanie sie i napiecie, znowu codzienne mysli o jedzeniu. Ciekawe czy jest mozliwe calkowite zerwanie tego polaczenia w mozgu - jedzenie = przyjemnosc nagroda. Tylko wtedy zmienilabym swoje zycie naprawde. Tylko wtedy nie bylabym "na diecie" a poprostu jedzenie nie robiloby na mnie wrazenia... tylko czy to jest mozliwe...czy jest nadzieja... Przesylam duzo ciepla wszystkim osobom podejmujacym trud walki ze swoim uzaleznieniem. Jestescie wartosciowymi ludzmi, jestescie czyms wiecej niz Wasze uzaleznienie i macie duzo do zaoferowania swiatu. Zawsze o tym pamietajcie