Rebecca Cheptegei NIE ŻYJE. Olimpijka z Paryża została podpalona żywcem przez byłego partnera

Niech do myślenia Wam da to, że nieporównywalnie więcej przestępstw popełniają mężczyźni, to oni głównie sieją terror w domach, łamią życia, często do tego zachowują się jak dzieci we mgle, którym trzeba uświadamiać fundamentalne rzeczy, a później reagują paranoicznie na ideę feminizmu, dlaczego? Co im przeszkadza w tym, że kobiety chcą mieć wspólną ideę wsparcia, utrzymania niezależności i wolności ze względu na potworną przeszłość poniżania i traktowania nas jak podgatunek? Stosują argument, że to uderza w mężczyzn? Nie, nie zawsze chodzi o Was panowie, świat nie kręci się wokół Was, po prostu nie oddamy Wam steru, którego rozpaczliwie chcecie się trzymać bo niektórzy z Was chcą wypełnić tą pustkę w sobie i zatkać ją jakąś chorą władzą poprzez przemoc. Mówię o bardzo dużej grupie lecz nie o wszystkich, sama poznałam wspaniałych dojrzałych mężczyzn bez kompleksu boga i rozumiejących otaczającą nas rzeczywistość. Kobiety, nigdy nie oddajcie swojego życia na ratowanie kolesi, przyzwolenie na obniżanie poczucia własnej wartości, traktowanie bez szacunku- życzę Wam pewności siebie i zmiatania z planszy każdego faceta który spróbuje coś Wam odjąć. Jesteście w 100% pełne, z partnerem macie być w teamie, jeśli tak nie jest szkoda Waszego życia. Należy Wam się miłość, szacunek i spokój.