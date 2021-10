Rebel Wilson gra dekoltem na muzealnej ściance. Metamorfoza roku? (ZDJĘCIA)

Klara 40 min. temu zgłoś do moderacji 64 3 Odpowiedz

Trzymam kciuki za Rebel bo ja też od końca czerwca chudnę. Pewnie nie byłoby w tym nic zaskakującego ale jestem po 50tce, nawet nie próbowałam schudnąć od kilkunastu lat, menopauza, duże problemy z kolanami... a jednak. Schudłam już 13kg, ograniczyłam węglowodany, słodycze, alkohol i coś w co sama nie wierzę - jeżdżę co drugi dzień na rowerze!!! No cud absolutny. Nie mam nie realistycznych celów bo modelką już nie będę, wagi Rebel też nie osiągnę ale jeżeli ja się trzymam to wy też dacie radę