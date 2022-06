Rebel Wilson została ZMUSZONA do swojego coming outu? "To była bardzo trudna sytuacja"

Nsodmdkd 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Jak im aktualnie razem dobrze, to czemu maja nie byc razem. Z drugiej strony-myslę, że to tylko na chwile i niedlugo bedzie spotykala sie z facetem. Mieszkam na zachodzie i mam wiele kolezanek lesbijek albo lepiej napisac biseksualnych- i wiele z nich po latach zwiazku z kobietami laczą się z facetami. Myślę, że wiele kobiet patrzac na moje kolezanki po prostu zraziło sie do facetów, byly z niewlasciwymi chłopami i w zwiazkach w ktorych nie byly szcześliwe. 4 pary kobiet, które znam tez nadały sobie w związku role- jedna to typowa kobieta, a druga scieta na krotko, chodząca w spodniach i udająca faceta- to tez mam wrazenie swiadczy o tym, że nie do końca one chcą zwiazku jednoplciowego bo w koncu chcą tego meskiego wzorca w związku. Ale to nie znaczy, że tu i teraz człowiek nie ma byc szcześliwy z daną osobą, czas pokaże czy osoba, z ktorą jesteśmy to ta jedyna czy tez nie.