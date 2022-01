Renata Dancewicz gorzko o seksizmie, którego sama doświadczyła: "Jedyne, co było WARTE UWAGI, to przecudnej urody MOJE CYCKI"

Majka 5 min. temu zgłoś do moderacji 1 1 Odpowiedz

Pani Renato, cywilizacja wymyslila ubior na to, zeby ludzie mogli normalnie zyc. Od zarania dziejow golizna kojarzy sie z seksem, czyli przekazywaniem genow. Powiem brutalnie, facet zostal stworzony, aby zapladniac i nakarmic swoje potomstwo, a baba do rodzenia i opieki nad malenstwem. Tak to sobie natura wymyslila. Tylko, ze my , sie wycywilizowalismy i to, kazda para sama decyduje, czy to on zarabia, czy wspolnie zarabiamy i wspolnie wychowujemy. Ludzie, jestesmy cywilizowani, ale instynkt prokreacji pozostal u facetow, silniejszy. I babo, jak jestes cywilizowana, to wiesz, ze jesli pokazujesz cycki chlopu, to on to obiera jako "zaproszenie". Tak bylo, jest i bedzie, chocbysmy nie wiem jak, jeszcze bardziej cywilizowani byli.