Renée Zellweger posyła szerokie uśmiechy na włoskiej premierze "Bridget Jones"

Rafałek wrzuca krzyże do czarnych worków na śmieci Odnaleziono krzyże z Kopca Powstania Warszawskiego. Krzyże z Kopca Powstania Warszawskiego, które zniknęły po modernizacji Parku Akcji "Burza", zostały znalezione w głównym magazynie Zarządu Zieleni w Warszawie. O sytuacji poinformowała Anita Czerwińska. Towarzyszył jej Jarosław Krajewski, a także radny Christian Młynarek. Wszyscy wyrazili oburzenie, że po modernizacji parku Akcji "Burza" krzyże nie wróciły na kopiec i domagają się ponownego ich ustawienia. W pomieszczeniu, jak się okazało, umieszczone zostały drewniane krzyże, w przeszłości ustawione przez harcerzy na terenie Parku Akcji "Burza". Zniknęły stamtąd w związku z decyzją stolicy o rewitalizacji okolicy. "Odnaleźliśmy krzyże, które zostały usunięte z Kopca Powstania Warszawskiego" – napisała na portalu X Czerwińska. "Kontrola poselska z Jarosław Krajewskim i radnym Christianem Młynarkiem doprowadziła nas do mrocznego magazynu Zarządu Zieleni m. st. Warszawy podległego Rafałowi Trzaskowskiemu" – dodała. Na opublikowanym przez Czerwińską nagraniu widać krzyże powrzucane do czarnych worków, które zalegają w magazynie.