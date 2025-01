Renee Zellweger zaskakuje KOLEJNĄ nową twarzą na okładce brytyjskiego "Vogue'a". "Myślałem, że to piosenkarz k-popowy"

Odmieniona Renee Zellweger. Internauci nie poznają jej na nowych zdjęciach

Powyższe potwierdzają również jej najnowsze zdjęcia wykonane w ramach sesji dla brytyjskiego "Vogue'a". Poza zachwytami nad odmienioną prezencją Renee pod instagramowymi postami "biblii mody" pojawiła się masa komentarzy, w których internauci nie dowierzają, że do fotografii pozuje Zellweger i porównują ją do innych znanych osób.

Czy to zdjęcie można jeszcze bardziej przerobić w Photoshopie?; Photoshop w tym przypadku jest przerażający; To nie Photoshop. To się nazywa chirurgia plastyczna, botoks i wypełniacze; Nie widać ani jednej zmarszczki; Kto to jest? - rozpisują się skonsternowani użytkownicy Instagrama.