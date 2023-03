Restauracja LGBTQ+, w której jadł książę William, postanowiła "uczcić" wizytę royalsa! Pomysłowo? (WIDEO)

Książę William wybrał się do restauracji dla społeczności LGBTQ+

Najwięcej emocji wzbudziło jednak jego wyjście do restauracji. Po emocjonującym, wypełnionym obowiązkami dniu książę William wybrał się na kolację do miejsca o nazwie Butero. Co jednak najciekawsze, jest to lokal dla społeczności LGBTQ+, który promuje się jako "twój queerspace z comfort foodem".

Lokal, w którym jadł książę William, zabrał głos

Tak restauracja uczciła wizytę księcia Williama. Pomysłowo?

Wbił, potwierdzamy. Też jesteśmy zaskoczeni, ale gdzie indziej miałby się poczuć przyjemnie i bezpiecznie niż w naszej queerowej i kochającej przestrzeni? My zrobiliśmy to, co robimy najlepiej - nakarmiliśmy and the rest is history - piszą pod nagraniem, dalej zachęcając do odwiedzin: A my niezmiennie zapraszamy was na Bracką 3, do zo.