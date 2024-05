Robert Biedroń i Krzysztof Śmiszek chwalą się spotkaniem z Magdą Gessler. Internauci: "SERIO?!" (FOTO)

Robert Biedroń jest politykiem, który pozostaje aktywny w sieci. Na swoich profilach w social mediach publikuje jednak nie tylko posty związane z życiem zawodowym, ale i to, co słychać u niego prywatnie. W najbliższym czasie nie będzie inaczej, bowiem polityk po raz kolejny startuje w wyborach do Parlamentu Europejskiego.