Robert Burneika znów ZOSTANIE OJCEM! "Za rok będziemy już we czwórkę"

Agat 56 min. temu zgłoś do moderacji 161 3 Odpowiedz

Po jego oczach widać że jest szczęśliwy i zakochany zarówno w córce i jej matce. A to że wam się Robert nie podoba to dobrze mi też nie przecież każdy ma inny gust jakby każdemu podobało się to samo swiat byłby nudny. Miłego dnia