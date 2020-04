Robert Janowski przestrzega przed wykonywaniem testów na koronawirusa: "NIE RÓBCIE TEGO, jeśli nie macie aktualnych podejrzeń!"

Robert Janowski postanowił poddać się ostatnio testowi na koronawirusa. Były prowadzący Jaka to melodia? wyznał, że kilka miesięcy temu ciężko chorował na grypę i podejrzewał, że mogły być to objawy zarażenia wirusem SARS-CoV-2. Udał się wraz z żoną do poradni zdrowotnej i zapłacił po 160 złotych za test. Choć wyniki były negatywne, Janowski jest niepocieszony. W rozmowie z Marcinem Cejrowskim w programie Kwarantanna Live zdradził, dlaczego nie poleca tego typu testów.

To badanie wykrywające obecność przeciwciał we krwi, czyli informujące, czy w ciągu ostatnich dwóch tygodni miałeś ewentualny kontakt z patogenem - tłumaczył Janowski. Ja tego, niestety, nie doczytałem... Poszliśmy sobie to zrobić, bo myślałem, że ślady w naszej krwi będą kilkumiesięczne. Podejrzewaliśmy coś, bo ciężko przechorowaliśmy grypę, chyba. To trwało trzy miesiące - grudzień, styczeń, luty.... Myśleliśmy, że to dziadostwo było już wcześniej w Polsce, ale niewykryte... Ale te badania dotyczą tylko dwóch tygodni do tyłu, więc wydaliśmy niepotrzebne 160 zł - dodał.

Prezenter zaapelował też do Polaków, by podchodzili do sprawy testów rozsądnie.

Wszystkich informuję: nie róbcie tego, jeśli nie macie aktualnych podejrzeń! Ale jeśli dwa tygodnie lub tydzień temu coś ewentualnie mogło wydarzyć się, to wtedy super, bo wynik jest za 15 minut, to taki szybki teścik - stwierdził.