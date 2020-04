Już na początku maja otworzą się pierwsze obiekty sportowe. Premier przedstawił plan

OPINIA 6 min. temu zgłoś do moderacji 4 0 Odpowiedz

Znalezione. " Wczoraj minister zdrowia Łukasz Szumowski przyznał, że spodziewa się szczytu zachorowań dopiero na jesieni. Jest to potwierdzenie dwóch tez które od dawna stawiam. Pierwsza jest taka, że rząd nie ma zielonego pojęcia co się dzieje i co dalej robić. Świadczy o tym przekładanie przewidywanego szczytu zachorowań z kwietnia na maj, następnie na czerwiec, lipiec a teraz już na jesień. Świadczy o tym naprzemienne zamykanie i otwieranie lasów, propozycja zasłaniania twarzy przez dwa lata i brak jakiegokolwiek harmonogramu przywracania normalnego życia. Druga teza, bardzo dokładnie omówiona podczas mojej rozmowy z Krzysztofem Szczawińskim jest taka, że wirus magicznie sam z siebie nie zniknie i przy obecnym trybie walki z nim, minie jeszcze naprawdę wiele czasu zanim się z nim uporamy. Oznacza to, że obecne podejście naszego rządu jest wyjątkowo szkodliwe. Odsuwa tylko wzrost zachorowań w czasie, przynosi monstrualne szkody gospodarcze i w żaden sposób nie rozwiązuje problemu. Pomyślmy prze chwilkę. Załóżmy, że minister zdrowia ma rację i szczyt zachorowań będzie dopiero jesienią. Stawia to przed naszym rządem następujące możliwości. Może trzymać naszą gospodarkę w zamknięciu do momentu gdy zachorowań będzie już bardzo mało, co może nastąpić kilka miesięcy po szczycie (na przykład za rok). Oznacza to kompletną ruinę, brak sensowności jakichkolwiek planów pomocowych ratujących miejsca pracy, ryzyko hiperinflacji i coraz ostrzejsze protesty bunty ludzi domagających się chleba. Mam nadzieję, że tego scenariusza nikt poza Szumowskim poważnie nie rozważa. Druga opcja to poluzowanie ograniczeń przed szczytem zachorowań. Przy czym nie bardzo widać powód, dlaczego mielibyśmy z tym czekać. Skoro bowiem mielibyśmy planować otwieranie miejsc pracy w czerwcu przy dajmy na to 20 tysiącach zachorowań, to czemu nie mielibyśmy tego zrobić w kwietniu przy 10 tysiącach? Z każdym dniem i z każdym kolejną propozycją Szumowskiego nabieram coraz większego przekonania, że skończy się to wszystko bardzo źle. Istnieje obecnie wielkie ryzyko tego, że Polacy będą siedzieć w domach zamiast w pracy i wychodzić w chroniących przed mandatem maseczkach po to, by stać w kolejkach po coraz droższy chleb, podczas gdy Europa będzie już funkcjonować w miarę normalnie. Nasze firmy wylecą ze światowego łańcucha dostaw a my zmarnujemy to, na co tak ciężko pracowaliśmy przed ostatnie lata."