Koronawirus w Polsce. Szkoły ZAMKNIĘTE do 24 maja. Jest decyzja ws. terminów egzaminów maturalnych

Decyzją rządu placówki edukacyjne, w tym szkoły, żłobki i przedszkola pozostaną zamknięte do 24 maja.

Egzaminy maturalne rozpoczną się 8 czerwca i potrwają aż do końca miesiąca. W tym roku ze względów bezpieczeństwa nie odbędzie się matury ustne . Minister Piontkowski zapowiedział również dodatkowe terminy egzaminów dla osób, które z rozmaitych przyczyn nie będą mogły podejść do nich w wyznaczonych dniach.

W dniach 16-18 czerwca odbędzie się za to egzamin ósmoklasisty.

Do 24 maja wstrzymana jest również działalność uczelni wyższych. Wojciech Murdzek zapowiedział, że istnieją duże szanse, aby kolejny rok akademicki rozpoczął się zgodnie z planem.

Nasze decyzje wynikają z oceny, jak wygląda sytuacja epidemiczna. Powrotu do szkół przynajmniej masowego nie może jeszcze być, stąd wyznaczyliśmy tę odległą datę. Gdy będziemy zbliżali się do tej daty, to z kilkudniowym wyprzedzeniem poinformujemy, jakie będą dalsze decyzje - ogłosił minister edukacji.