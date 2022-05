Robert Karaś nie wystąpi w FAME MMA przez KONTUZJĘ! "Czekają mnie 3 miesiące przerwy"

Ego 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Chyba boli bo minę ma nietęgą. Fajne to zdjęcie z Milusiem. Ale z maluszka słodziaczek rośnie. Uroczy chłopczyk.Nie dziwię się że Aga zwariowała na punkcie Milusia. Nawet jakby nie był za bardzo urodziwy /choć wszystkie maluszki to słodziaczki/ też by oszalała na punkcie swojego synka bo wszystkie normalne mamy tak mają po urodzeniu swoich pociech. Nie na darmo na potomkinie i potomków rodzin mówimy że to nasze pociechy bo bez nich ten świat nie miałby odpowiedniego kolorytu i byłby nudny i smutny.Choc nie raz dają nam nasze dzieci nieźle w kość to jednak są istotą i motorem naszego życia.