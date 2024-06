Robert Lewandowski o hejcie w sieci: "Nigdy nie zabiegałem o to, żebym był idealny". Monika Olejnik wspomniała o Ani...

Hejt jest bardzo powszechnym zjawiskiem w sieci. Naturalnie sportowcy, będąc osobami publicznymi, są szczególnie narażeni na krytykę i nienawistne komentarze ze strony internautów. Na własnej skórze przekonał się o tym Robert Lewandowski, który od wielu lat jest ofiarą złośliwych uwag.

Mimo że Lewandowski jest uznawany za jednego z najlepszych napastników, czasami zdarzają się mecze lub turnieje, w których nie spełnia oczekiwań kibiców. Nawet najmniejsze potknięcia często wywołują falę krytyki. Ponadto, jak każda osoba publiczna, "Lewy" jest surowo oceniany nie tylko za swoje umiejętności sportowe, ale również za kwestie związane z życiem prywatnym.

Robert Lewandowski otworzył się na temat hejtu

5 czerwca Robert Lewandowski gościł w "Kropce nad i". W pewnym momencie dyskusja zeszła na temat mowy nienawiści.

Są czasami ciężkie momenty, ponieważ czasami są to rzeczy wymyślone. (...) Hejt dla mnie jest niczym prawdziwym. W realnym życiu, na co dzień ja tego nie spotykam, nie doświadczam i tego nie słychać i nie widać, a to co się dzieje w Internecie, to jest jakiś procent, ale to już wystarczy, aby o tym napisać - stwierdził.

W trakcie rozmowy "Lewy" zauważył, że fala hejtu jest w rzeczywistości znacznie mniejsza, niż mogą to sugerować media.

Sto komentarzy jest. Trzy, cztery negatywne, osiemdziesiąt dobrych, dziesięć neutralnych, ale media czasami wezmą te trzy negatywne i o tym piszą. Koniec końców jest to trochę obraz nieprawdziwy. Wiadomo, że hejt w Internecie jest. Zdaję sobie z tego sprawę i trzeba z tym walczyć, bo często przekracza granicę i jest niezrozumiały. Jakbym jeszcze miał argumenty... - dodał.

Mimo że Robertowi zdarza się spotykać z hejtem w sieci, to, jak się okazuje, nie ma z tym większego problemu.

Ja podchodzę z mega dystansem, bo wiem, że wszystkich ludzi nie uszczęśliwię, nie wszystkie osoby zadowolę, to nie jest mój problem, to jest ich problem. (...) Nigdy nie zabiegałem o to, żebym był idealny, bo nigdy nie byłem idealny, szczególnie w ostatnich latach przestało mi na tym zależeć, też zmieniłem trochę podejście do tego i jest mi z tym łatwiej - podsumował.

Na zakończenie rozmowy Olejnik przygotowała mały prezent dla "Lewego".

Wiem, że Ania nie pozwala ci jeść słodyczy, ale ja mam dla ciebie czekoladkę - rzuciła żartobliwie dziennikarka.

Uśmiechnięty od ucha do ucha Robert przyjął upominek. Ciekawe, co na to Ann....

