Kacperek z "Rodzinki.pl" rapuje o... SZPARZE Tomasza Karolaka (WIDEO)

Ostatnio do łask niespodziewanie powróciła zapoczątkowana już kilka lat temu akcja Hot 16 Challenge. Polegające na stworzeniu krótkiego (liczącego 16 wersów) utworu, wyzwanie tym razem wiąże się z finansowym wsparciem walki z koronawirusem. W słuszną inicjatywę zaangażowali się między Paweł Domagała , Mata , Tede czy Taco Hemingway. Ten ostatni poza występem solowym postanowił zarapować także w towarzystwie Quebonafide.

Co ciekawe, do challenge’u postanawiają dołączać także osoby niezwiązane w żaden sposób z muzyką. Do "brzydkiej" wersji akcji został niespodziewanie nominowany Mateusz Pawłowski. Znany z roli w Rodzince.pl aktor również wsparł walkę z pandemią i podzielił się ze światem swoim autorskim utworem. 15-latek z góry przeprasza za słabe wykonanie, zaznaczając, że nie jest profesjonalnym raperem.