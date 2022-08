Roksana Gac z "Projektu Lady" pochwaliła się zdjęciem z ukochaną!

W niedzielę Roksana Gac opublikowała na swoim instagramowym profilu serię fotografii w towarzystwie wybranki serca. Na udostępnionych zdjęciach możemy zobaczyć, jak zwyciężczyni "Projektu Lady" i jej ukochana wymieniają czułe gesty i całują się w romantycznej scenerii. Do wspomnianego wpisu Gac dołączyła serię wymownych hasztagów, w tym hasła: "with my girl" oraz "love is love".