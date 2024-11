Roksana Węgiel i Kevin Mglej dokazują na egzotycznych wczasach: czułości i zdjęcia w bikini. Fajnie się bawią?

Ten rok zdecydowanie należał do Roksany Węgiel. Artystka, która kilka lat temu wdarła się do rodzimego show-biznesu jako zwyciężczyni "The Voice Kids", rozgrzała media do czerwoności swoim bajkowym ślubem. W sierpniu 19-latka ślubowała miłość, wierność oraz uczciwość małżeńską starszemu o kilka lat producentowi muzycznemu.