Roksana Węgiel PODWAŻA sens ślubów cywilnych: "Jak wchodzisz z kimś w związek małżeński, to liczysz, że się nie rozstaniecie"

Zaproszenie do udziału w internetowym talk-show przyjęła Roksana Węgiel . Zaopatrzona w ciemne okulary młoda piosenkarka rozprawiała na temat trasy koncertowej, która finalnie musiała zostać przesunięta ze względu na jej poważne komplikacje zdrowotne. 19-latka chętnie wróciła też pamięcią do najważniejszego dnia w swoim życiu .

Roksana Węgiel z rozrzewnieniem wspomina ślub z Kevinem

Wokalistka niejednokrotnie podkreślała, że wychowywała się w domu, w którym obowiązywały tradycyjne wartości. Choć wydaje się, że podejście nastolatki do tematu małżeństwa może diametralnie odbiegać od częściej zauważalnego u jej rówieśników unikania odpowiedzialności za swoje czyny, Roksana niejednokrotnie wspominała, że złożenie przysięgi małżeńskiej przed ołtarzem jest jej olbrzymim marzeniem. Nic zatem dziwnego, że 25 sierpnia br. idolka dzieci i młodzieży emanowała tak wielką radością.

Bardzo cieszymy się, że mogliśmy sobie przyrzec miłość przed Bogiem. Jesteśmy bardzo wierzącymi ludźmi i było to dla nas ważne w aspekcie duchowym, więc przeżywaliśmy to metafizycznie. Przyłożyliśmy się, żeby przeżyć to nie tylko ciałem, ale też duszą - przyznała wokalistka.