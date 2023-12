Roksana Węgiel kolęduje z Polsatem w krótkiej sukience i na NIEBOTYCZNIE wysokich obcasach (ZDJĘCIA)

Już w najbliższy weekend Polacy tradycyjnie zasiądą do wigilijnych wieczerzy w gronie najbliższych. Tego dnia w wielu polskich domach bez wątpienia zagoszczą nie tylko tradycyjne potrawy, lecz również dźwięki kolęd. Dla rodzimych stacji telewizyjnych świąteczny czas jest więc idealną okazją, by zaprezentować widzom znane pieśni w wykonaniu popularnych artystów. Telewizja Polsat w tym roku przygotowała kolejną odsłonę "Wielkiego Kolędowania". Tym razem koncert zorganizowano na Podhalu, a dokładniej w kościele pod wezwaniem Matki Bożej Jasnogórskiej na górze Bachledówka. W gronie gwiazd zaproszonych przez Polsat do wspólnego kolędowania znaleźli się m.in. Golec uOrkiestra, Sebastian Karpiel-Bułecka oraz Alicja Majewska. Nie zabrakło także Roksany Węgiel.