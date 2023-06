Roksana Węgiel mówi o INTERCYZIE po planowanym ślubie z Kevinem: "To jest taki newralgiczny, ciężki temat"

Setki nagłówków i krążące po sieci plotki niejako obligują Roksanę Węgiel do dementowania lub potwierdzania kolejnych doniesień . Wokalistka wspomniała ostatnio, że wbrew hejterskim komentarzom, rodzice (których również dzieli spora różnica wieku) w pełni akceptują jej budzący emocje związek. Sporo szumu wywołała także wypowiedź, w której Roxie odniosła się do tezy, że Kevin jest jej "utrzymankiem" .

To jest taki newralgiczny temat. Uważam, że i tak jak się jest z kimś w małżeństwie to wszystko macie wspólne i wszystko jest jakby wasze, więc... Ciężko się do tego odnieść. (...) to jest ciężki temat - podkreślała wokalistka.