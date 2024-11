Roksana Węgiel pozuje w bikini na Mauritiusie i całuje się z Kevinem przy zachodzie słońca

Porażkami to są te wszystkie panny co dają na lewo i prawo i to nazywają wolnością. Może i wyszłyby za mąż gdyby tylko facet im się oświadczył, ale on tego nie robi bo i po co? Krzyczą w niebogłosy że ślub im do niczego nie potrzebny, bo i co w takiej sytuacji innego powiedzieć, skoro ich facet się do niczego nie kwapi? Dlatego wylewają swoje frustracje i jad na dziewczynę, która ma swoje zasady i żyje inaczej niż one. Ot cała prawda o nowoczesnych pannach.