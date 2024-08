Roksana Węgiel pręży się przed lustrem W STANIKU i ujawnia swoje słabości: "To moja przypadłość..."

Roksana Węgiel wraca do codzienności, a na jej profilu pojawiają się pierwsze relacje z życia świeżo upieczonej żony. 19-latka zdążyła już wrzucić kilka zdjęć i nagrań z mężem.

Roksana Węgiel pozuje w staniku. Mówi o swojej słabości

W piątek z kolei pokusiła się o reklamę jednej z marek , z którą współpracuje. Opublikowała post z fotografiami, do których pozuje w samej bieliźnie. Na stories zaś udostępniła wideo, na którym możemy ją oglądać i słuchać przyodzianą w stanik.

Muszę wam powiedzieć, że, to jest moja przypadłość, za każdym razem, jak jestem w jakiejkolwiek galerii, to wchodzę do (tutaj pada nazwa sklepu - przyp. red.) i wychodzę z pełnymi siatami - zwierza się Roxie, kontynuując promowanie firmy bieliźnianej.