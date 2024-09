Roksana Węgiel tłumaczy Marylę Rodowicz z nieobecności na jej ślubie. Diwa nagle wypaliła: "Niestety sprawa się rypła"

Roksana Węgiel tłumaczy nieobecność Maryli Rodowicz na ślubie. Diwa wtrąciła się do rozmowy

Gdy zaprosiłam Marylę, to powiedziała mi, że gra koncert. Ja to totalnie rozumiem, bo sama nieraz musiałam różne uroczystości opuścić, przez to, że są zobowiązania. To są koncerty, które są podpisane umowami, więc ja to totalnie zrozumiałam. [...] To był od razu prosty komunikat. Totalnie to było zrozumiałe dla nas - stwierdziła Roksana Węgiel w rozmowie z redakcją WP.