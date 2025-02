Roksana Węgiel zarobi FORTUNĘ na reklamie kosmetyków

Kiedy byłam mała, wielokrotnie widziałam reklamę "Rimmel get the London look" myśląc, że fajnie byłoby mieć ten "look", a dziś mogę podzielić sie z Wami informacją że zostałam Polską Gwiazdą marki! 2025 jest dla mnie rokiem przełomowym i niezmiernie się cieszę, że w tej polskiej, ale też międzynarodowej podróży będzie towarzyszyć mi Rimmel – napisała na mediach społecznościowych.