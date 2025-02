Roksana Węgiel eksponuje czerwone usta i chwali się międzynarodową współpracą z marką kosmetyczną. "Marzenie małej Roki spełnione"

Roksana Węgiel zdobyła popularność, gdy jako 13-latka zwyciężyła pierwszą edycję "The Voice Kids", a następnie triumfowała na Eurowizji Junior z piosenką "Anyone I Want to Be". Wszystko to sprawiło, że zyskała status gwiazdy, czego potwierdzeniem było zaproszenie do udziału w "Tańcu z gwiazdami". Na oczach całego kraju Roksana zmieniła się w dojrzałą wokalistkę, której rozwój artystyczny budzi ogromne zainteresowanie, podobnie zresztą jak jej życie prywatne.

W ubiegłym roku artystka i Kevin Mglej powiedzieli sobie sakramentalne "tak", a ich ślub uważany jest za jedno z najważniejszych wydarzeń 2024 roku w rodzimym show-biznesie.

Teraz Węgiel przekazała kolejną radosną nowinę. Jak wynika z jej wpisu, została twarzą kampanii jednej z najbardziej znanych firm kosmetycznych na świecie.

Kiedy byłam mała, wielokrotnie widziałam reklamę "Rimmel get the London look" myśląc, że fajnie byłoby mieć ten "look", a dziś mogę podzielić sie z Wami informacją że zostałam Polską Gwiazdą marki! 2025 jest dla mnie rokiem przełomowym i niezmiernie się cieszę, że w tej polskiej, ale też międzynarodowej podróży będzie towarzyszyć mi Rimmel. Nie mogę się doczekać, aż zobaczycie wszystko, co planujemy dla Was na ten rok - napisała na Instagramie.

Big news! Marzenie małej Roki spełnione - dodała na InstaStories.

Jak podkreśliła w wywiadzie, który został przeprowadzony w ramach działań promocyjnych, najbliższe miesiące będą dla niej niezwykle emocjonujące – nie tylko w życiu zawodowym, ale też prywatnym. Szczegółów nie chciała jednak zdradzić.

To rok zmian. Współpracę z Rimmel London zaczęłam w symbolicznym momencie, bo w momencie swoich 20. urodzin. To zapowiedź Roxie 2.0 i kolejny etap w moim życiu – prywatnym i zawodowym. Na początku stycznia premierę miał mój pierwszy zagraniczny singiel w 30 krajach, m.in. w UK, Włoszech, Niemczech, całej Skandynawii i globalnej playliście New Music Friday od Spotify. Niebawem ruszamy w trasę koncertowej, której będzie towarzyszył także Rimmel. Będzie się działo! - powiedziała.

