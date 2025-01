Rola Mileny w "Galeriankach" dała jej sławę, ale wybrała życie z dala od show-biznesu. Dziś Dagmara Krasowska wygląda jak inna osoba

Ta dziewczyna zagrała bardzo wiarygodnie, ze szczena opada. Oskar się należy! Normalnie jak się patrzy na te zdjęcia, to od razu słyszę jej głos, biją od niej kultowe teksty i odzywki. A to chyba ważne w byciu aktorem - być charakterystycznym i zapamietywalnym. Teraz same Opozdy nudne i miałkie bez wyrazu ze zoperowanym nosem i Instagramem. A ta aktorka co zagrała Dagmarę ma talent podobnie jak Wacław Kowalski co zagrał Pawlaka w Sami Swoi - naturszczyk.