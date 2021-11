"Rolnik szuka żony". Diana pokazała UKOCHANEGO! (FOTO)

Pomozcie 30 min. temu zgłoś do moderacji 1 6 Odpowiedz

Sluchajcie. Mam problem z chlopakiem. Mam pytanie. Mam chlopaka od 1,5 roku. Na poczatku motylki w brzuchu, skowroneczki i rozowo. Teraz coraz mniej czasu razem. Bo zmeczony (ma swoj firme, pracuje w tygodniu po 12h), bo on musi odpoczac, ciagle na tel wisi, non stop pisze ze znajomymi z pracy (nie zdradza mnie wiem, bo to nie ten typ), ale co boli, nie zaprasza mnie do siebie-juz kilka dobrych mscy u niego nie bylam (twierdzi, ze sie wstydzi bo ma nieposprzatane, co moze byc duza prawda bo jest duzym balaganiarzem), a w moje uro widzielismy sie 3h z czego poltorej spal (bo wiadomo zmeczony), potem poszlismy na kolacje i do domu. Mielismy isc do kina (ale od razu powiedzial, ze tylko na Pitbula albo Furioze bo on nie lubi ogladac innych i pojechal do domu o… 19.30 juz przebierajac nogami, bo niby od poniedzialku praca.