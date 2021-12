"Rolnik szuka żony". Elżbieta MIAŻDŻY Marka w finale: "To definitywny koniec. ŻAŁUJĘ, ŻE UWIERZYŁAM W MIŁOŚĆ"

Zobacz także: Marta Manowska: "Rolnicy mają wielkie przywiązanie do rodziny, imponuje mi to"

Zapowiadało się wszystko pięknie, otwarłam serce jak szczeniara. Początek był bardzo piękny... Przezorność do wielu spraw była na miejscu moim zdaniem. (...) Ja mu uwierzyłam, że jest bardzo za mną. Żałuję, że uwierzyłam w miłość, bo chciałam w to uwierzyć. Marek wprowadził się po jakimś tygodniu, nie wyszło. To było za szybko. To rozstanie było obopólne. (...) To jest definitywny koniec. Myślę, że Marek będzie chciał zrobić ze mnie taką kobietę bez uczuć - żaliła się.