"Rolnik szuka żony". Jurny Józef chwali się, że ZNALAZŁ MIŁOŚĆ NA UKRAINIE! "Polki się na mnie nie poznały"

Miłości pod czujnym okiem Marty Manowskiej i kamer TVP nie znaleźli z kolei Dawid, Maciej i Józef , którzy nie zdołali też zagrzać dla siebie miejsca w mediach. Niekwestionowaną "gwiazdą" 7. sezonu Rolnik szuka żony był jednak ostatni z wymienionych mężczyzn, który zasłynął dość bezpośrednim podejściem do uczestniczek. Same kobiety mocno go potem za to skarciły.

Na tym portalu najpierw poznałem dziewczynę z Białorusi. Była piękna, jak mnie całowała, to drżała. Bajkowy romans. Oczarowała mnie zupełnie. Zakochałem się, ale szybko otrzeźwiałem, choć już był pierścionek zaręczynowy... Powiedziała mi tak: "Chcesz młodą i piękną dziewczynę, to musisz płacić za to, co chcę". Była przed 50. i wcale nie była biedna - prowadziła własne biuro podroży, wynajmowała kilka mieszkań, ale takie miała wymagania. Po dwóch tygodniach znajomości nakłaniała mnie do tego, żebym przepisał dom i ziemię na jej rodziców i chciała, żebym przeprowadził się do niej, do Grodna. Nie mogłem tego zrobić, przecież to moja ojcowizna, ziemia mojej rodziny. Jeszcze nie oszalałem, ale bywają faceci, którzy takie rzeczy robią, a potem lądują na ulicy - zauważa czujnie.