"Rolnik szuka żony". Małgorzata i Paweł Borysewicz wspominają udział w show: "Jak kamery odjechały, to BYŁO LEPIEJ"

Program Rolnik szuka żony niezmiennie cieszy się sporym zainteresowaniem widzów. Kilka dni temu mogliśmy oglądać finał już 7. (!) edycji show TVP, w którym nieustraszeni uczestnicy szukają miłości życia pod skrzydłami Marty Manowskiej. Dla wielu był to dopiero początek kariery w mediach, co widzimy po losach rodzin Borysewiczów i Bardowskich .

Małgorzata i Paweł Borysewicze oraz Anna i Grzegorz Bardowscy uchodzą za najbardziej rozpoznawalne pary programu. Nic zatem dziwnego, że przy okazji ogłoszenia castingów do nowej edycji Rolnik szuka żony stacja zaprosiła ich do Pytania na śniadanie, gdzie rozprawiali o swoich doświadczeniach z poszukiwaniem drugiej połówki przed kamerami.

Zobacz także: Marta Manowska: "Rolnicy mają wielkie przywiązanie do rodziny, imponuje mi to"

Później temat błyskawicznie zszedł na dzieci. Grzegorz Bardowski przyznał, że bardzo cieszy go fakt, że ponownie został ojcem. Jak słusznie zauważono, obie pary doczekały się dotąd syna i córki, co sami uczestnicy obwołali "tradycją".

Tak, mamy dwójkę dzieci, mamy synka i córeczkę. Może to już taka tradycja "Rolnika"? Może to nasi mężowie mają jakiś sekret - zastanawiała się Małgosia.

Głównym punktem rozmowy były jednak ich doświadczenia z programem. Jak nie zapomniano wspomnieć, trwają już castingi do kolejnej edycji show, co miałoby być szansą dla kolejnych rolników na znalezienie miłości życia. Sami zainteresowani czas w programie ocenili jednak dość skrajnie.

Program sam w sobie piękna sprawa, ale dopiero poza kamerą zaczyna się prawdziwe życie i szczęście, które może się rozwijać . (...) Nie ma się czego bać, a ja mam taką radę, żeby uczestnicy z góry powiedzieli o swoich preferencjach, żeby to nie było naciągane. To jest fajne, że można na początku powiedzieć, z kim chciałoby się być . Zgłaszają się osoby w różnych ramach wiekowych, więc można się dopasować - wtórował jej Grzegorz.

Pod okiem kamer było stresująco, ale zależało nam na sobie. Teraz się z tego trochę śmiejemy, ale wtedy nie było nam do śmiechu. (...) Mam taką radę dla kobiet - jeżeli macie szczere intencje, to radzę, żeby się zgłosić, żeby być szczerym i powiedzieć wprost, jakie mamy oczekiwania od drugiej osoby. Jak są uczucia, to można te zasady lekko naciągnąć, ale warto. Nasze małżeństwo i dzieci pokazują, że wtedy otwiera się droga do szczęścia - opowiadała Małgosia.