"Rolnik szuka żony". Marta Paszkin nie radziła sobie ze stresem po programie: "Oglądałam na PROSZKACH USPOKAJAJĄCYCH"

Choć dziś para wyraźnie przyzwyczaja się do medialnego zainteresowanie, to nie zawsze tak było. O ile Paweł pojawił się wcześniej w telewizji i nie był to jego debiut na szklanym ekranie, to Marta była mocno zestresowana nagłą obecnością w ogólnopolskiej stacji. Swoimi doświadczeniami podzieliła się w rozmowie z Telemagazynem.

To było stresujące - oglądanie i branie w tym udziału, bo nikt nie wiedział, co tam się wydarzy. Marta naprawdę chciała jechać do domu i produkcja tam komentowała: "Kurdę, pojedzie, zostawi go". Ta randka była bardzo ciężka. Później, jak oglądaliśmy to w telewizji, to były emocje i teraz z perspektywy czasu miło to wspominamy na pewno i z pewnością będziemy oglądać wszystkie edycje - zapewnia.