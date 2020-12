"Rolnik szuka żony". Marta POKAZAŁA CÓRKĘ: "Ta mała pani to cały mój świat"

Rolnik szuka żony nieoczekiwanie budzi spore emocje wśród internautów. Niedawno do przeszłości przeszła już siódma edycja show TVP, w której grupa śmiałków walczy o nawiązanie głębszej relacji pod okiem kamer. Tym razem zwycięsko z tego starcia wyszli Magda i Kuba oraz Paweł i Marta .

Paweł Bodzianny z Rolnik szuka żony faktycznie miał szczęście. W programie dość szybko zorientował się, że chce lepiej poznać właśnie Martę, tym samym odsyłając pozostałe uczestniczki do domu. Wkrótce okazało się, że podjął dobrą decyzję, bo miłość rolnika i jego nowej ukochanej wyraźnie rozkwita.

Choć internauci z początku podchodzili do relacji Pawła i Marty dość sceptycznie, to wieści o tym, że kontynuują swoją relację, wyraźnie ich ucieszyły. Część fanów zamartwiała się jednak faktem, że kandydatka rolnika ma już córkę z poprzedniego związku. Obawiali się bowiem, że Marta nie będzie poświęcała ukochanemu tyle czasu i uwagi, ile ten by oczekiwał.