Roma Gąsiorowska i Michał Żurawski finalizują ROZWÓD. "Wyglądało na to, że będzie krwawy"

Zupełnie nic nie zwiastowało narastającego kryzysu w wieloletniej miłosnej relacji. W zeszłym roku media publikowały pierwsze doniesienia na temat ich nowych partnerów. Nie pomogły nawet zagraniczne wakacje, na które udali się całą rodziną. Odtwórczyni roli Magdy w "Wojnie polsko-ruskiej" przyznała, że kością niezgody miał okazać się powrót męża do dawnego nałogu .

Roma Gąsiorowska i Michał Żurawski ustalili szczegóły rozwodu

Wszystko wskazuje na to, że 14-letnia historia aktorów w najbliższej przyszłości dobiegnie końca. Wkrótce spotkają się na sali sądowej, jednak według relacji osoby z otoczenia pary, małżonkowie nie zamierzają więcej obrzucać się błotem . Na uwadze mają przede wszystkim spokój dorastających pociech.

Roma liczy na to, że za kilka dni odzyska wolność, bo za nią długa przeprawa z mężem . Wyglądało na to, że rozwód będzie krwawy, bo wzajemne pretensje zdawały się tylko eskalować. Ale małżonkowie wznieśli się ponad własne ego i dla dobra dzieci dogadali się - przekazał informator portalu Świat Gwiazd.

To, że się rozwiedziemy, nie oznacza, że nie mamy razem dzieci. Mamy i będziemy je mieć. Najważniejsze, by dzieci nie doświadczały sytuacji, które będą narażały je na stres związany z problemem alkoholowym. To trudne i świadome podejście - wyznała kilka tygodni temu na łamach serwisu "Na temat".