Roman Polański PRZEGRAŁ PROCES o przywrócenie go do Amerykańskiej Akademii Filmowej

Były czasy, gdy Roman Polański cieszył się tytułem najbardziej uznanego polskiego reżysera na arenie międzynarodowej, a echa przestępstw, których miał w przeszłości się dopuścić, przez całe lata nie wpływały na jego karierę . Do czasu. Odkąd filmowiec został skazany na areszt domowy w szwajcarskim Gstaad, Polak wciąż musi mierzyć się z konsekwencjami zarzucanych mu gwałtów, w postaci powszechnego bojkotu jego twórczości.

Od czasu do czasu w mediach wypowiadają się pojedynczy obrońcy 87-latka, którzy twierdzą, że laureat Oscara już odpowiedział za swoje grzechy, jednak coraz więcej osób publicznie potępia gwiazdora. Na taki krok zdecydował się niedawno prezydent Sopotu, który postanowił usunąć spod budynku Zatoki Sztuki szafę Polańskiego nawiązującą do wydarzeń z 1958 roku. To wtedy właśnie na sopockiej plaży 25-letni wówczas Roman nakręcił kilkunastominutową etiudę Dwaj ludzie z szafą.