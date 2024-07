Roman z "Na Wspólnej" ma dorosłego syna. Tak dziś wygląda 36-letni Igor, który też jest aktorem (ZDJĘCIA)

Niewątpliwie Waldemar Obłoza należy do grona aktorów, którzy chociaż mogą pochwalić się całkiem sporym dorobkiem zawodowym, to w świadomości społeczeństwa utrwaleni zostali za sprawą jednej roli. Dla 65-latka była to postać Romana, w którą już przez 20 lat wciela się w popularnym serialu "Na Wspólnej".

Życie aktora nie zawsze było jednak kolorowe. Gdy był mały, wraz z bratem wylądowali w domu dziecka. Gdy stracili mamę, ich ojciec nie poradził sobie z opieką nad synami. Sam Waldemar po latach w rozmowie z "Dzień Dobry TVN" wyznał, że nie wie "co to jest taka pełnia bycia rodzicem". Serialowy Roman Hoffer podkreślił również, że to właśnie dlatego całą miłość w dorosłym życiu przelał na swoje dzieci.

Waldemar Obłoza ma dorosłego syna. Igor poszedł w jego ślady

Aktor jest ojcem dwóch dorosłych już dzieci, które są owocem związku z jego pierwszą żoną, Iloną Szoką. W 1988 w Jeleniej Górze byli małżonkowie powitali na świecie Igora oraz Ingę. Syn Waldemara Obłozy postanowił pójść w ślady znanego ojca i również jest aktorem. Panowie kilka razy spotkali się nawet podczas wspólnej pracy.

Igor Obłoza pomimo swojego młodego wieku również może już pochwalić się bogatym portfolio. Syna Waldemara można było zobaczyć m.in. w kilku odcinkach "Na Wspólnej". 36-latek wcielał się tam w rolę Konrada. Ponadto gwiazdor TVN-owskiej telenoweli oraz jego syn zagrali w sztuce "Łóżko pełne cudzoziemców" i "Ojcu Mateuszu". Swego czasu Obłoza podkreślił jednak, że na wszelkie sukcesy, jego pierworodny musiał zapracować sobie sam.

Ja nie jestem ojcem, który chodzi do reżyserów i prosi, by obsadzili w czymś syna. Nie mam takiej natury. Igor do wszystkiego, co osiągnął, doszedł sam. W niczym mu nie pomagałem - mówił aktor z "Na Wspólnej" na łamach serwisu "Plejada".

Zobaczcie, jak wygląda dorosły syn Waldemara Obłozy. Podobny do ojca?

