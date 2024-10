ROMANS w brytyjskim "Tańcu z Gwiazdami"?! Polska tancerka i uczestnik POCAŁOWALI SIĘ na wizji. Kilka lat temu była ukochaną Michała Danilczuka

Romans polskiej tancerki na planie brytyjskiego "Tańca z Gwiazdami"

Wśród uczestników jesiennej edycji "Strictly Come Dancing" na BBC One znalazł się między innymi gwiazdor brytyjskiej telewizji Pate Wicks , który o kryształową kulę walczy u boku 30-letniej mistrzyni tańca z Polski - Jowity Przystal . Ostatnio pocałowali się na oczach widzów.

Na planie "Strictly Come Dancing" w BBC One podczas prób i na parkiecie rodzi się miłość. Pete Wicks i Jowita Przystal, którzy w ostatnią sobotę wymienili się czułym pocałunkiem na żywo w trakcie gorącego foxtrota, zdają się być równie blisko poza kamerami - przekazuje "The Mail on Sunday.