W obliczu rosyjskiej agresji na niepodległą Ukrainę wiele wpływowych korporacji i domów mody zdecydowało się na wstrzymanie sprzedaży na terenie Rosji. Obywatele tego kraju nie mogą zrobić zakupów w sklepach należących do Diora, Hermesa, Prady czy Chanel. Decyzja najpopularniejszych marek spotkała się z pozytywnym odzewem ze strony zachodnich gwiazd, inaczej rzecz jasna sytuacja wygląda w Rosji.

Do buntu przeciwko luksusowym markom dołącza się coraz więcej oburzonych Rosjanek, szczególnie w obliczu budzącego kontrowersje kroku podjętego przez Chanel. Dom mody zabronił sprzedaży swoich produktów obywatelom Rosji nie tylko w ich kraju, ale również za granicą.

Najnowsze sankcje Unii Europejskiej i Szwajcarii zabraniają sprzedaży, bezpośrednio lub pośrednio, luksusowych przedmiotów jakiejkolwiek osobie fizycznej, prawnej lub podmiotowi w Federacji Rosyjskiej, lub do użytku w Federacji Rosyjskiej - czytamy w oficjalnym oświadczeniu firmy.

Chanel odmawia sprzedaży swoich produktów. W zachodnich butikach proszą o podanie danych tożsamości, a kiedy podajesz swój dowód, sprzedawcy mówią, że teraz sprzedajemy je Rosjanom tylko pod warunkiem, że nie zabiorą ich do Rosji i nie będą ich tam nosić. Rusofobia w akcji - burzyła się.

Ponieważ często przyjeżdżam do Dubaju jako gospodarz tygodnia mody, menedżerowie z Chanel rozpoznali mnie, podeszli do mnie i powiedzieli: "Wiemy, że jesteś gwiazdą w Rosji, wiemy, że będziesz tam robić interesy, więc nie możemy ci sprzedać produktów naszej marki" - kontynuowała z niesmakiem, narzekając na hipokryzję i przypominając, że założycielka domu mody... kontaktowała się z nazistami.

Żaden przedmiot nie jest wart mojej miłości do ojczyzny i szacunku do samej siebie. Jestem przeciwko rusofobii i przeciwko markom wspierającym rusofobię. Jeśli posiadanie produktu Chanel oznacza sprzedanie mojej ojczyzny, nie potrzebuję Chanel. To tylko dodatek, który postanowił upokorzyć moich rodaków i dyskryminować nację - ogłosiła.