Royalsi są WŚCIEKLI na Harry'ego za plany wydania książki o Megxicie: "To OSTATNI GWÓŹDŹ DO TRUMNY w ich relacjach"

We wtorek media obiegły wieści o tym, że książę Harry planuje wydanie książki. Umowa na publikację została już podobno podpisana z jednym z wydawnictw, a jego przemyślenia wyceniono na 20 milionów dolarów. Mąż Meghan Markle ma podobno nadzieję dotrzeć do osób, które chcą poznać prawdę na temat kulis ich odejścia z szeregów royalsów.

Nie da się ukryć, że w ostatnim czasie Meghan Markle i jej małżonek nie mają najlepszych stosunków z rodziną królewską. Ciągłe publiczne wyznania i oskarżenia pod adresem bliskich księcia Harry'ego wywołały poważny konflikt, który kolejny raz zaognia się niemal na naszych oczach. Nie jest bowiem tajemnicą, że członkowie rodziny królewskiej martwią się o to, co trafi do druku.a

Jak donosi The Sun, plany Harry'ego wywołały w szeregach royalsów niemałą konsternację. Mówi się, że część z jego bliskich wpadła w furię na wieść o tym, że chce kolejny raz rozdrapywać stare rany, a Meghan z pewnością nie pozostanie neutralna i podsunie mu pomysły na "podkręcenie" zawartości książki. Są też wściekli za to, że nijak nie uprzedził ich o swoich planach.

Szok i furia to najlepsze słowa na określenie tego, co poczuli członkowie rodziny Harry'ego. Tu już nie ma odwrotu, to ostatni gwóźdź do trumny w ich relacjach. Nerwowe oczekiwanie na publikację będzie dla nich niemal torturą - mówi źródło portalu.

Najbardziej wzburzeni są podobno najbliżsi Harry'ego, czyli książę Karol i książę William, którzy mają świadomość, że trudno będzie cokolwiek sprostować po publikacji. Nie będą się więc mogli bronić, a są niemal pewni, że padną tam stwierdzenia, z których potem musieliby się tłumaczyć.

Książę Karol nic o tym nie wiedział. To o tyle bolesne, że ciężko mu to przyjąć do wiadomości. Obawia się, że dostanie od Harry'ego kolejnego kopa. Kiedyś doskonale się dogadywali, nawet lepiej niż z Williamem, co jedynie pogłębia uczucie zawodu. (...) William uważa, że to, co robi Harry, jest naganne i pozbawione dobrego smaku - cytuje słowa innego pracownika Pałacu portal.

Co ciekawe, o swój wizerunek martwi się nawet księżna Camilla, bo nie jest tajemnicą, że nigdy nie miała z Harrym dobrych relacji.

Bądźmy szczerzy, nigdy nie byli blisko. Jeśli faktycznie przeleje na papier to, co o niej myśli, to może ją czekać ogromny skandal - dowiadujemy się.

To jednak nie wszystko, bo, jak donosi Daily Mail, urażona poczuła się także królowa Elżbieta. Choć wydawało się, że zaproszenie Sussexów na jej jubileusz jest swoistym ukłonem w ich stronę, to myśli teraz nad jego wycofaniem. Powodów jest wiele, a jednym z nich ma być to, że Harry i jego pamiętnik mogą po prostu przyćmić tak ważne dla niej wydarzenie.

Wśród royalsów zapanowała atmosfera złości i frustracji. Nie chodzi tylko o sam pomysł napisania książki, lecz czas, w którym planuje się jej wydanie. Relacje Harry'ego z rodziną były napięte od dawna, teraz może już nie być czego zbierać - wyrokuje portal.

Myślicie, że to faktycznie koniec?

