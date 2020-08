Rozciągnięta Małgorzata Rozenek ćwiczy z dwumiesięcznym synkiem na rękach: "Henryś poczuł sportowy zew" (WIDEO)

Hmmmm 8 min. temu zgłoś do moderacji 0 4 Odpowiedz

Ja pomam czworce dzieci tez nie mam rozciagnietego brzucha wiec sie nie dziwie ze pani Malgosia na fajny brzuch. Dziecko ktore ma dwa trzy miesiace moze wlasnie tak wygladac wiec ja niewiem czy tu jacys psychofani sie wypowiadaja????? Albo osoby ktore dzieci nie maja I wydaje im sie ze kobieta po dziecku to flak ma na brzuchu???? Nie kazda I przesadzacie z tymi swoimi glupotami. Pani M. Wie co robi I napewno swiadomie trzyma dziecko bo dziecko w tym wieku nie wije sie jak roczniak. Troche wyobrazni a paragrafami straszyc to juz przesada. Schowajcie w buty te wasze bla bla bla. Tylki z kanapy I wziac sie za siebie bo jak patrze dookola to tyle otylych dziewczyn ktore nawet nie rodzily...... po co truc sie zazdroscia jak same mozecie sie wziac za siebie. Pania M. Podziwiam bo ja tez czasem cwicze a do formy trzeba miec zaciecie....