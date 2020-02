Małgorzata Rozenek jest "ZNIESMACZONA" decyzją rządu. "Nie chodzi o ludzi, chodzi o wygranie wyborów!"

Wystarczy? 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Ekipa PO-PSL zaczęła swoje rządy 18. listopada 2007. Ich ostateczny budżet NFZ na 2008 rok – 48,9 mld zł. Na rok 2015 – 66,8 mld zł. Wzrost PRZEZ OSIEM LAT o 36,6%. Budżet NFZ roku 2019 – 88,4 mld zł. Na rok 2020 – 97,29 mld zł. Przez PIĘĆ LAT o 45,6% więcej! Nie wciskajcie ludziom, że to tyle samo co 5 lat temu, bo inflacja zżarła! Takie kretyństwa łykają jedynie wchłaniacze kłamstw szczujni typu TVN, GW, Newsweek, NaTemat, der Onet, itp. Nikt nie mówi, że w służbie zdrowia jest dobrze, ale wzrost o TRZYDZIEŚCI miliardów złotych z budżetu państwa na rzecz NFZ (lata 2015-2020) to na pewno nie to samo, co wydusiła z siebie ekipa PO-PSL przez OSIEM lat – OSIEMNAŚCIE miliardów złotych, kiedy ministrem finansów był Vincent Bydgoszczu Rostowski. INFLACJA latami: 2014: 0,0%, 2015: -0,9%, 2016: -0,6%, 2017: 2,00%, 2018: 1,6%, 2019: 2,3%.