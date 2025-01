Roześmiane Anna Lewandowska i Marina Łuczenko dokazują podczas sylwestrowej balangi

Patrzę przez pryzmat zwykłego zjadacza chleba. Dla mnie to takie sztuczne, na pokaz. Najlepsze marki, najdroższe alkohole, najlepsze auta, pozy zamieszczone na insta, FB. Tak, aby każdy widział jak bogaty jestem. Żadnej ciszy, pokory w życiu.Jeżeli przyjdzie bieda, choroba i utrata tych wszystkich dóbr to co zostanie ? Kto zostanie z ich "przyjaciół" aby pomóc ? Piszę nie dlatego, że zazdroszczę. Ostatnio przewartościowałam życie. Jestem bardzo często w hospicjum, widzę umierających ludzi. I widzę co jest ważne w życiu.