Rozkochana Kinga Rusin (wciąż w Australii) świętuje urodziny Marka Kujawy: "Jesteś moim KSIĘCIEM Z BAJKI" (FOTO)

Kinga Rusin nie zwalnia tempa i niczym rasowa podróżniczka przemierza kolejne kraje, a egzotycznymi destynacjami chwali się oczywiście na Instagramie. Dziennikarka jakiś czas temu dokumentowała swoją afrykańską przygodę, prezentując między innymi fotki nosorożców, by kilka dni później zażywać mroźnych kąpieli w islandzkich wodach. Rusin w pełnym humoru wpisie relacjonowała swój "morski chrzest", pokazując, jak w jednoczęściowym stroju pluska się w lodowatej wodzie.

Przy ekstremalnych przechyłach na boki (po to, żebyśmy lepiej widzieli), praktycznie "wisieliśmy" w pasach bezpieczeństwa, przytrzymując się mocno rękami za górne uchwyty. Wysunięcie ręki z telefonem poza kabinę, groziłoby jego utratą i prawdopodobnym uszkodzeniem wirnika, o czym Dylan wcześniej nas poinformował, takim tonem jakby... zamawiał kawę - emocjonowała się w sieci.

W komentarzach internauci od razu dołączyli się do życzeń, pisząc Kindze, że "zazdroszczą jej takiego partnera w życiu". Inni przekonywali z kolei, że widok tak wspaniałej pary daje im siłę, by z własnym życiem "ruszyć do przodu".