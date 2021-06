Różowa jak landrynka Małgorzata Rozenek mierzy się z problemem: "Samochód ma pasować DO UBRANIA CZY TOREBKI?"

Małgorzata Rozenek spędza kolejny tydzień w Meksyku, gdzie, jak przekonuje, "ciężko pracuje". Celebrytka pokazała na InstaStories, że musiała się ubrać w ciuchy od sponsora i zrobić na bóstwo, co wcale nie jest tak łatwe bez pomocy sztabu stylistów. Beauty team Gosi wrócił do Polski, więc ta w towarzystwie asystentki wybrała się do lokalnej fryzjerki, która zdaniem Małgorzaty była bardzo dokładna, ale niezwykle powolna.