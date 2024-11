Katarzyna Pakosińska posyła uśmiechy na benefisie Bohdana Łazuki

Zbyt bujny biust do figury i kroju sukni, więc nieco rozlewa się, można go było bardziej ogarnąć. Nieruchoma twarz (czoło po botoksie opadło na twarz, w której ruszają się tylko usta) i niepotrzebne sztuczne rzęsy-zmiotki. Reszta daje radę, choć do takiej sukni gołe sine listopadowe nogi dobrze nie wyglądają. Brak torebki i upięcia włosów do głębokiego dekoltu też jakoś nie bardzo. Lekko rozdeptane półszpilki nie robią wrażenia.