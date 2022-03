Rozpromieniony Hubert Urbański z córkami pałaszują lody na mieście (ZDJĘCIA)

Jadzka 27 min. temu zgłoś do moderacji 37 4 Odpowiedz

Czy też was wkurzają matki, które.przychodza z dziećmi na plac zabaw i myślą że wszystko im się należy? Dwa dni temu miałam taka sytuację poszłam z córką na plac zabaw przyszły dwie matki z dziećmi i oczywiście tekst idź do dziewczynki na pewno Ci pożyczy( chodziło o akcesoria do piasku) to mówię proszę pożyczcie sobie a dziewczynki wzięły zabawkowe taczki zabrały je i pobiegły sobie po wodę i wlewały sobie ją do taczek i zrobiły bajoro , nic się nie odzywałam czekałam aż któraś z matek zareaguje, ale absolutna cisza . W końcu mówię do dziewczynek , żeby oddały mo.taczke bo idziemy z córką do domu , oddały mi ubrudzona w bajorze z wody i piasku, wyjęłam chusteczki i zaczęłam wycierać ten bajzel i mówię pod nosem że oddałam czyste taczki a matka jednej z dziewczynki myślałam że mnie wzrokiem zabije. No należy się . Zaraz mi ktoś.napisze, że trzeba było nie pożyczać , ale ucze córkę żeby nie była samolubna i nie mam nic przeciwko temu, jeśli ktoś normalnie korzysta z pożyczonych zabawek.