Rozsierdzony Qczaj o decyzji sądu w sprawie Kai Godek : "GDZIE MY, KU*WA, ŻYJEMY?!"

ola 10 min. temu zgłoś do moderacji 3 13 Odpowiedz

kiedys slyszalam psychologa ze bardzo duzo ludzi ma sklonnosci pedofilskie ....i... ze zdaja sobie z tego sprawe, wiedza ze mozna to leczyc !to ze ma sie takie mysli to chyba za to nic nie mozna zrobic to zaburzenia .....ale jak sie skrzywdzi dzieci to ten czlowiem swiadomie to zdrobil wiedzac ze to jest STRASZNE......wic powinna go spotkac wysoka kara ! biedny z qczaja facet !! kiedys rozmawialiscmy z kolezankami na 5 dziewczyn 4 cos takiego przezyly w dziecinstwie jedna sie niechciala wypowiedziec to bylo dla mnie straszne !na szczescie nie doszlo do strasznaach gwaltow ale to i tak wszystko zostaje w pamieci i boli do konca zycia!