Roztargniona Lady Gaga zapomniała spodni na randkę z ukochanym. Udana Stylizacja? (ZDJĘCIA)

anonim 10 min. temu zgłoś do moderacji 13 5 Odpowiedz

Piszecie Stop Hejt, po czym artykuł w tonie prześmiewczym. I ten komentarz "ubralibyście się tak?" Mamy XXI wiek, KAŻDY ma wolność i PRAWO do ubierania się czy wyrażania siebie jak sobie życzy. Pisząc takie artykuły, w taki sposób to marginalizowanie ludzi i zaproszenie do hejtu.